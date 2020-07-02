تركيا.. 17 وفاة و1186 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية التركية يوم الخميس، عن تسجيل 17 وفاة و1186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5167 والإصابات إلى 202284.

وتماثل 1543 مريضا للشفاء من الفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 176956.

وأجرت تركيا 49714 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3483677، فيما بلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 1067، والمرضى الخاضعين للتنفس الصناعي 372.

وفي تغريدة على "تويتر"، أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن ولايتي كوموش خانة وبوردور لم تسجلا أي إصابات جديدة خلال اليومين الأخيرين.

المصدر: "الأناضول"