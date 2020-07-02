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فرنسا تطالب ببقاء متحف "آيا صوفيا" مفتوحا للجميع

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فرنسا تطالب ببقاء متحف
Reuters
سياح يزورون "آيا صوفيا" في اسطنبول
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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن متحف "آيا صوفيا" الأثري الشهير في إسطنبول، وهو كاتدرائية مسيحية أصلا، يجب أن يظل مفتوحا للجميع.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس: "المتحف رمز للتسامح والتنوع، ويجب أن يبقى مفتوحا للجميع".

وعقدت محكمة تركية اليوم جلسة للنظر في دعوى تهدف لتحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد والبت بقرار نهائي في غضون 15 يوما.

والمتحف مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وكان له شأن كبير في الإمبراطوريتين البيزنطية المسيحية والعثمانية الإسلامية، وهو اليوم واحد من أهم المعالم الأثرية في تركيا.

المصدر: رويترز

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