موسكو تشيد بموقف كوالالمبور تجاه حادث تحطم طائرة الركاب الماليزية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نشر الكاتب مهاجر إبراهيم كتابه حول أسباب تحطم طائرة الركاب MH17 الماليزية، يعني أن ماليزيا قد تبنّت موقفها تجاه سبب المأساة.

وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم: "يشهد نشر هذا الكتاب على الرغبة المتزايدة للمجتمع الماليزي في تكوين موقفه بشأن الحادث. نحن نرى أن هذا مهم جدا، نظرا لتغطية هذه المأساة من جانب واحد ومنحاز في البلدان الغربية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الكاتب يولي اهتماما خاصا لمختلف الأسباب المفترضة لتحطم الطائرة، والدوافع التي حركت المشاركين في التحقيق في هذه الكارثة، ويؤكد أن الولايات المتحدة تستخدم الحادث لتبرير الحاجة إلى عقوبات جديدة ضد روسيا.

وكانت طائرة "بوينغ – 777" ماليزية قد تحطمت فوق مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا في 17 يوليو 2014، ما أسفر عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.

المصدر: .kp.ru