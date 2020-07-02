"الصحة العالمية": إصابات كورونا غير المكتشفة في إفريقيا ضئيلة

استبعدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي، أن تكون أعداد الإصابات غير المكتشفة بفيروس كورونا في القارة السمراء كثيرة.

وقالت مويتي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نعتقد أن هناك بعض التهويل لعدد الحالات" مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول الإفريقية لتحسين إجراءات التتبع الوبائي.

وأكدت وجود وفيات ناجمة عن الفيروس لم يتم الإبلاغ عنها.

وحسب إحصائية أعدتها وكالة "رويترز" استنادا إلى معلومات تقدمها الحكومات وبيانات منظمة الصحة، سجلت القارة الإفريقية 416 ألفا و63 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و10297 وفاة و196 ألفا و944 حالة شفاء.

المصدر: رويترز