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انفجار في مصفاة نفط بجنوب إفريقيا

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انفجار في مصفاة نفط بجنوب إفريقيا
Reuters Rogan Ward
حريق في مصنع لتكرير النفط في جنوب إفريقيا (صورة أرشيفية)
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح بانفجار وقع صباح الخميس في  مصفاة لتكرير النفط قرب كيب تاون، ثاتي أكبر مدينة في جنوب إفريقيا، حسب مصادر إعلامية محلية.

من جانبها، أكدت شركة Astron Energy أن حادثا وقع في مصفاة تكرير النفط التابعة لها في ميلنرتون بضواحي كيب تاون الشمالية، وأشارت إلى أن الحريق تم إخماده، مضيفة أنها ستقدم تفاصيل الحادث في وقت لاحق.

ونشرت مصادر إعلامية صورا للمنشآت التي تضررت جراء الحادث.

المصدر: وكالة "تاس"

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