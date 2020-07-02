بلد أوروبي يحتفل بانتهاء كورونا بأضخم عشاء لآلاف المواطنين.. فيديو وصور

أقام مواطنو التشيك احتفالا ضخما احتفاء بانتهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها لمكافحة وباء كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وتوج هذا الحفل بأضخم مأدبة عشاء لآلاف المواطنين.

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وشارك آلاف التشيكيين في براغ بحفل العشاء الجماعي على طاولة طولها 500 متر، احتفالا بتخفيف قيود الحجر الصحي إثر انتشار وباء كورونا.

وجرى هذا الاحتفال الجماعي على طول جسر تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، بحيث كان على كل مشارك أن يساهم بتقديم الطعام الذي بحوزته للطاولة الجماعية وأن يشارك طعامه مع الآخرين.

People in Prague built a 1,600-foot table and held a massive dinner party, to celebrate the end of lockdown.



However, the Czech Republic is still banning many foreigners from crossing its borders -- a rule that allowed the event to take place. https://t.co/3lakWJDToL — CNN International (@cnni) July 1, 2020

وقال صاحب المقهى الذي نظم الحدث، "نريد أن نحتفل بنهاية أزمة فيروس كورونا عن طريق الاجتماع وإظهار أن الناس لم يعودوا خائفين من مقابلة الآخرين. كما أنهم ليسوا خائفين من قبول قطعة شطيرة من شخص ما".

Czech capital Prague holds a massive dinner party to celebrate the end of #coronavirus



People built a 1,600-foot table on famous Charles Bridge after the government lifted restrictions on large gatherings.pic.twitter.com/DryGNKLkYX — EHA News (@eha_news) July 1, 2020

وزينت الطاولات بزهور وأغطية طاولات بيضاء، وتناول السكان المحليون الطعام والشراب مع غروب الشمس من أفق المدينة.

Legendary sailors’ anthem Sloop John B sung in Czech during an outdoor shindig on landlocked Prague’s Charles Bridge - showing once more that the Czech Republic really is Europe’s Big Dog when it comes to eccentricity. pic.twitter.com/GNOj6xntce — robert tait (@rstait) June 30, 2020

وأصبحت الكمامات غير إلزامية في المباني ووسائل النقل العمومية في العاصمة، حيث قرر مسؤولو الصحة في البلاد تخفيف القيود جزئيا. لكن سيظل على السكان ارتداء الكمامات في مترو أنفاق براغ وفي المؤسسات الطبية وفي منطقة شمال شرقي مورافيا سيليزيا، حيث انتشرت العدوى في اثنين من مناجم الفحم بالمنطقة.

المصدر:Sputnik