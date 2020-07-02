 
مباشر

بلد أوروبي يحتفل بانتهاء كورونا بأضخم عشاء لآلاف المواطنين.. فيديو وصور

أخبار العالم

بلد أوروبي يحتفل بانتهاء كورونا بأضخم عشاء لآلاف المواطنين.. فيديو وصور
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o826

أقام مواطنو التشيك احتفالا ضخما احتفاء بانتهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها لمكافحة وباء كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وتوج هذا الحفل بأضخم مأدبة عشاء لآلاف المواطنين.

إقرأ المزيد
سلوفينيا أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا
سلوفينيا أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا

وشارك آلاف التشيكيين في براغ بحفل العشاء الجماعي على طاولة طولها 500 متر، احتفالا بتخفيف قيود الحجر الصحي إثر انتشار وباء كورونا.

وجرى هذا الاحتفال الجماعي على طول جسر تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، بحيث كان على كل مشارك أن يساهم بتقديم الطعام الذي بحوزته للطاولة الجماعية وأن يشارك طعامه مع الآخرين.

وقال صاحب المقهى الذي نظم الحدث، "نريد أن نحتفل بنهاية أزمة فيروس كورونا عن طريق الاجتماع وإظهار أن الناس لم يعودوا خائفين من مقابلة الآخرين. كما أنهم ليسوا خائفين من قبول قطعة شطيرة من شخص ما".

وزينت الطاولات بزهور وأغطية طاولات بيضاء، وتناول السكان المحليون الطعام والشراب مع غروب الشمس من أفق المدينة.

وأصبحت الكمامات غير إلزامية في المباني ووسائل النقل العمومية في العاصمة، حيث قرر مسؤولو الصحة في البلاد تخفيف القيود جزئيا. لكن سيظل على السكان ارتداء الكمامات في مترو أنفاق براغ وفي المؤسسات الطبية وفي منطقة شمال شرقي مورافيا سيليزيا، حيث انتشرت العدوى في اثنين من مناجم الفحم بالمنطقة.

المصدر:Sputnik

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا