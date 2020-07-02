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الصين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters
الصين تعلن عن إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، يوم الخميس، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وهو نفس عدد المصابين المسجل يوم الثلاثاء.

وأضافت اللجنة في بيان، أن اثنتين من الإصابات الثلاث الجديدة لشخصين قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضا حالتين لم تظهر عليهما أعراض المرض بعد تسجيل ثلاث حالات دون أعراض في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83537 حالة حتى الأول من يوليو، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.

المصدر: رويترز

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