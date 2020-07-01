النواب الأمريكي يقر تشريعا لفرض عقوبات على بنوك صينية بسبب هونغ كونغ

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يفرض عقوبات على البنوك التي تجري معاملات مع المسؤولين الصينيين الذين ينفذون قانونا صينيا للأمن القومي في هونغ كونغ.

ووافق المجلس على التشريع يوم الأربعاء بالإجماع، وذلك على خلفية إقرار البرلمان الصيني تطبيق قانون الأمن القومي الصيني على مدينة هونغ كونغ ذاتية الحكم.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر تشريعا مماثلا الأسبوع الماضي، غير أنه بموجب قواعد الكونغرس يتعين أن يعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لإقراره هناك قبل إحالته إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه.

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وفي وقت سابق قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن القانون الصيني يكتب شهادة الوفاة لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".

ووصفت القانون الصيني بأنه "حملة وحشية كاسحة على شعب هونغ كونغ، والهدف منه تدمير الحريات التي وعد بها".

وقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءات لإنهاء الامتيازات التي تمتعت بها هونغ كونغ، وأوقفت الصادرات العسكرية وقيدت إمكانية حصول المنطقة على المنتجات التكنولوجية المتقدمة.

المصدر: رويترز