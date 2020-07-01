بكين تدعو إلى الامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية بعد إقرارها قانونا خاصا بهونغ هونغ

حثت وزارة الخارجية الصينية الدول على النظر في أهداف القانون الخاص بهونغ كونغ، ودعت إلى وقف التدخل في شؤون الصين الداخلية.

جاء هذا التصريح ردا على انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بشأن إقرار الصين لقانون الأمن القومي الجديد الخاص بهونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، إن الدول الأجنبية يجب أن تنظر إلى الوضع في هونغ كونغ بشكل موضوعي، مؤكدا أن بكين لن تسمح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

المصدر: رويترز