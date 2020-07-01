متحدث: بريطانيا ستستمر في أن تكون لها روابط بناءة مع الشركات الصينية

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأربعاء، إن بريطانيا ستستمر في أن تكون لها علاقة بناءة مع الشركات الصينية التي تعمل وتستثمر في البلاد.

وأضاف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن الروابط القوية بين لندن وبكين لا تأتي بأي ثمن.

وأبلغ المتحدث الصحفيين "تجمعنا بالصين علاقة قوية وبناءة في الكثير من المجالات.. لكن هذه العلاقة لا تأتي بأي ثمن".

وتابع قائلا: "كما هو الحال دائما عندما تكون لدينا مخاوف نثيرها، وحيثما نحتاج للتدخل فإننا سنفعل".

وأفاد "سنظل على علاقة بناءة مع الشركات الصينية التي تعمل وتستثمر في المملكة المتحدة".

وأوضح المتحدث باسم جونسون أن مراجعة لتأثيرات أحدث العقوبات الأمريكية على عملاق معدات الاتصالات الصيني هواوي ستكتمل قريبا.

المصدر: رويترز