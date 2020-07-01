تركيا.. انتشال 6 جثث بعد غرق قارب يقل عشرات المهاجرين

أعلنت السلطات التركية عن انتشال ستة جثث بعد غرق قارب كان يقل على متنه عشرات المهاجرين غير الشرعيين في بحيرة وان شرقي البلاد.

وأكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء أن وزارته تلقت بلاغا عن الحادث، الأحد الماضي، مشيرا إلى أن 55-60 مهاجرا كانوا على متن القارب المنكوب، حسب التقييمات الأولية.

وصرح الوزير بأن فرق "الدرك" للبحث والإنقاذ بالتعاون مع فرق الإنقاذ الطبية الوطنية وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" باشرت في عمليات البحث والإنقاذ، مضيفا أن رجال الإنقاذ انتشلوا حتى الآن جثث ستة ضحايا من الغارقين.

المصدر: الأناضول