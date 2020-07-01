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الصين تبلغ عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

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الصين تبلغ عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي
Reuters
بكين
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أعلنت السلطات الصينية، يوم الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم 30 يونيو، مقابل 19 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في بيان إن جميع الإصابات الجديدة حدثت في بكين، مضيفة أن الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" كلها مستوردة.

وأبلغت العاصمة عن 7 إصابات جديدة في 29 يونيو، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة.

هذا، وأبلغ البر الرئيسي للصين أيضا عن 3 مرضى جدد لم تظهر عليهم أعراض سريرية مثل الحمى، وكان اختبارهم إيجابيا.

كما أفادت السلطات بأنه حتى 30 يونيو، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 83.534 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات بالفيروس عند 4634.

المصدر: رويترز

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