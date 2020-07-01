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البرازيل تسجل 33846 إصابة و1280 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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البرازيل تسجل 33846 إصابة و1280 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters SM/RAF
تدابير احترازية ضد كورونا في البرازيل
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أعلنت البرازيل، مساء يوم الثلاثاء، عن تسجيل 33846 إصابة و1280 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1402041، مضيفة أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 59594 حالة.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس عن تسجيل 24052 إصابة و692 وفاة جديدة بالفيروس.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

المصدر: وكالات

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