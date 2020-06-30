إثيوبيا.. اعتقال رجل أعمال معارض مؤثر على خلفية الاحتجاجات

أفادت شركة إعلامية تابعة للناشط ورجل الأعمال الإثيوبي المؤثر، جوهر محمد، بأنه اعتقل اليوم الثلاثاء بعد أن رفض حراسه الانصياع لأوامر الشرطة بنزع السلاح.

وذكرت شبكة Oromia Media Network أن الشرطة الاتحادية اعتقلت رجل الأعمال الذي تحول من أحد أقرب حلفاء رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أحد أبرز معارضيه، محملا رئيس الحكومة المسؤولية عن عدم حماية مصالح قومية أورومو التي ينتميان إليها.

كما أكدت الشبكة اعتقال زعيم حزب "حركة أورومو الاتحادية الديمقراطية" المعارض بيكيلي غيربا.

ويأتي ذلك على خلفية موجة الاضطرابات الاجتماعية التي هزت إثيوبيا وخلفت قتلى وجرحى إثر مقتل المغني الشعبي المنتمي أيضا إلى قومية أورومو، هاشالو هونديسا، بالرصاص مساء أمس الاثنين.

المصدر: رويترز