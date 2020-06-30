استئناف تجربة عقار "هيدروكسي كلوروكين" في منع الإصابة بـ"كوفيد-19"

وافقت هيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، استئناف تجربة عالمية لاختبار قدرة عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين"، على الوقاية من الإصابة بمرض "كوفيد-19".

واتخذت هيئة الرقابة الصحية قرارها بعدما أن أظهرت تجربة بريطانية أخرى أن العقار ليس مفيدا في علاج المرضى المصابين بالفعل بـ"كوفيد-19"، وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويشارك في التجربة نحو 40 ألفا من العاملين بالرعاية الصحية وغيرهم من المعرضين للخطر على مستوى العالم وتقودها وحدة "ماهيدول أوكسفورد لأبحاث الطب الإستوائي" بجامعة أوكسفورد، وذلك في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس إن عقار "هيدروكسي كلوروكين" قد يحدث فارقا كبيرا، وأعلن بعدها أنه يتناوله حتى بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنه لا يوجد تأكيد لفعاليته أو سلامته.

وبعد ذلك ألغت الإدارة التصريح باستخدام الدواء في حالات الطوارئ بعد أن أظهرت تجارب عدم فعاليته.

وخلافا لذلك، أفاد نيكولاس وايت الأستاذ بجامعة أوكسفورد الذي يشارك في قيادة التجربة بأن الدراسات التي أجريت على الدواء كوسيلة لمنع الإصابة بالمرض لم تظهر بعد نتائج حاسمة.

وتجاوزت الوفيات بـ"كوفيد-19" على مستوى العالم نصف مليون شخص حتى يوم الأحد وفقا لإحصاء "رويترز" في حين تخطى عدد حالات الإصابة عشرة ملايين.

المصدر: رويترز