بوتين سيبحث الملف السوري مع روحاني وأردوغان عبر الفيديو الأربعاء

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري غدا الأربعاء مفاوضات بواسطة الفيديو مع نظيريه التركي رجب طيب أدروغان والإيراني حسن روحاني من المتوقع أن تتركز على الملف السوري.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت هذه المحادثات بين الزعماء الثلاثة ستجرى غدا، قائلا: "بإمكان الكرملين تأكيد هذه المعلومات".

وتلعب روسيا وتركيا وإيران دورا ملموسا في جهود دفع التسوية السورية إلى الأمام، لكونها الأطراف الضامنة في محادثات أستانا الرامية إلى وقف القتال في سوريا.

المصدر: نوفوستي