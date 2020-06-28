رئيس الوزراء البريطاني: أشعر أنني كالحصان الآن (صور)

أدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي"، مجموعة من تمرينات الضغط مظهرا أنه في كامل لياقته البدنية بعد إصابته بمرض "كوفيد-19".

واستغل جونسون المقابلة للكشف عن خطط للإنفاق على البنية التحتية لمساعدة بريطانيا على "التعافي" من تبعات إجراءات العزل العام التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان الزعيم البريطاني حريصا أيضا على إظهار أنه عاد إلى لياقته، بعد قضائه بعض الوقت في العناية المركزة في المستشفى في أبريل إثر إصابته بالفيروس.

وقال جونسون وهو يرتدي قميصا وربطة عنق "أشعر أنني كالحصان الآن.. هل تريدونني أن أقوم ببعض تمرينات الضغط لأريكم إلى أي مدى عدت فيه إلى كامل لياقتي البدنية؟"، ليأخذ بعد ذلك وضعية التمرين ويؤدي بعضا منه.

وأضاف "ستشهد البلاد تعافيا.. وبالتأكيد فإنني شديد التفاؤل، لم أشعر بحال أفضل من هذا من ذي قبل".

#BorisJohnson pledges billions to get Britain booming again while doing press-ups for The Mail On Sunday. Brilliant interview 😎 https://t.co/GfOpHF5Dcs — Mike Graham 🍾 (@Iromg) June 28, 2020

People will be checking the date on this front page for years to come while refusing to believe that the man doing the press-ups was in the midst of presiding over an absolutely catastrophic response to a national emergency that left thousands of people dead. It’s heartbreaking. pic.twitter.com/paEjZduY99 — James O'Brien (@mrjamesob) June 28, 2020

المصدر: رويترز