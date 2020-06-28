ترامب ينشر صور "المخربين"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، مجموعة صور لأشخاص مطلوبين لوحدة التحقيق الجنائي بتهمة ارتكابهم أعمال تخريبية خلال احتجاجات شهدتها عدة ولايات أمريكية في الأسابيع الماضية.

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وتظهر مجموعة الصور التي أعاد ترامب نشرها، وجوه أشخاص مطلوب التعرف عليهم والإبلاغ عنهم، وبعض تلك الصور تضمنت مشاهد لمحاولة أصحابها العبث بنصب تذكارية وتماثيل.

يأتي ذلك بعد توقيع ترامب أمرا تنفيذيا لحماية النصب التذكارية والتماثيل من أعمال التخريب.

ووصف ترامب القرار الذي وقعه بـ"القوي للغاية" لحماية الآثار والتماثيل الأمريكية، ومكافحة العنف الإجرامي.

وقال ترامب إن السجن لفترات طويلة سيكون عقاب المخربين بسبب أفعالهم الخارجة على القانون.

والأربعاء، ذكر المتحدث باسم الحرس الوطني في واشنطن، كريج كلابر، أنه تم الدفع بـ 400 من عناصر الحرس لحماية المعالم الأثرية، بناء على طلب الحكومة الأمريكية.

وأضاف كلابر أن تلك القوات على أهبة الاستعداد لدعم الشرطة في المواقع الأثرية الرئيسية لمنع أي تشويه أو تدمير.

وتم إسقاط تماثيل ذات موروثات عنصرية وجرى تدميرها من جانب متظاهرين في أنحاء متفرقة من البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على خلفية الاحتجاج على وفاة المواطن جورج فلويد على يد الشرطة الشهر الماضي.

المصدر: RT + وكالات