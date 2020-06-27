بريطانيا تسجل 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، تسجيل 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مقابل 186 حالة في إحصائية أمس الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 26 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 100 حالة، لتصل إلى مستوى 43514.

ويمثل هذا الرقم تراجعا في الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت قبل ذلك ارتفاعات جديدة، وسجلت في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 15 حالة، وفي 23 يونيو 171، وفي 24 يونيو 154، وفي 25 يونيو 149، وفي 26 يونيو 186.

As of 9am 27 June, there have been 9,067,577 tests, with 155,359 tests on 26 June.



310,250 people have tested positive.



As of 5pm on 26 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 43,514 have sadly died.



More info:

▶️ https://t.co/xXnL3FU15kpic.twitter.com/nCI5JZNMkj — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) June 27, 2020

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 890 حالة جديدة ليبلغ مستوى 310250.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية في المملكة المتحدة تقلبات نسبية في الأيام الأخيرة، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 958 حالة، وفي 23 يونيو 874، وفي 24 يونيو 653، وفي 25 يونيو 1118، وفي 26 يونيو 1006.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.

المصدر: RT