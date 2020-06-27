السلطات الأمريكية ترفض التعليق على مقالة "نيويورك تايمز" عن روسيا في أفغانستان

رفض البيت الأبيض والبنتاغون والاستخبارات الأمريكية التعليق على مقالة "نيويورك تايمز"، زعمت فيها بأن روسيا عرضت، على الإرهابيين الأفغان مكافآت مالية لقاء قتل العسكريين الأمريكيين.

وقال جون إيلوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ردا على طلب مراسل "تاس" التعليق على الموضوع: "نحن لا نعلق على مناقشات داخلية مفترضة في المجلس".

ومن جانبه قال مصدر في دائرة الصحافة بمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية: "لا يمكننا تقديم أي تعليق في هذا الخصوص".

وعلى نفس المنوال، أجاب ممثل البنتاغون، على طلب التعليق.

وفي وقت سابق، زعمت "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية لم تذكر أسماءهم، بأن الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت مكافآت للمسلحين المرتبطين بـ"طالبان"، مقابل تنفيذ هجمات ضد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، ولم تقدم الصحيفة أي دليل يثبت ذلك.

وقد نفت السفارة الروسية في أفغانستان مرارا صحة ما تدعيه تقارير عن مساعدة روسيا لـ"طالبان"، وقالت إن هذه التقارير هدفها تشويه موقف موسكو البناء والهادف إلى بناء أفغانستان تتمتع بالسلام والاستقرار.

المصدر: تاس