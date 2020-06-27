"طالبان" تعلن الإفراج عن 34 من عناصر الأمن الأفغاني

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية اليوم السبت عن إطلاقها سراح ما يزيد على 34 من عناصر قوات الأمن الحكومية، كانوا محتجزين في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

وأكد المتحدث باسم مكتب "طالبان" في الدوحة، محمد سهيل شاهين، على حسابه في "تويتر" أن المفرج عنهم اليوم من الشرطيين والعسكريين في إدارة كابل وكانوا محتجزين في سجون ولاية بدخشان.

من جانبها، نقلت قناة 1TV الأفغانية عن متحدث باسم الرئاسة الأفغانية تأكيده أن حكومة كابل أفرجت حتى الآن عن نحو أربعة آلاف من عناصر الحركة المحتجزين لديها.

ويقضي اتفاق السلام المبرم في الدوحة أواخر فبراير الماضي بين "طالبان" والولايات المتحدة بإفراج الحركة عن نحو ألف أسير لديها، مقابل إطلاق حكومة كابل سراح خمسة آلاف من عناصر "طالبان"، وذلك ضمن إطار إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.

المصدر: وكالات