السلطات التركية تعزل مبنى سكنيا بسبب سوري

ذكر موقع" تركيا بالعربي" أن السلطات التركية في ولاية قيصري قامت بعزل مبنى يقطن داخله أفراد 5 عائلات، بعد اكتشاف إصابة مواطن من الجنسية السورية بفيروس كورونا يقطن هناك.

وبحسب الموقع، ونقلا عن مصادر مطلعة، ظهرت نتائج مواطن سوري ايجابية بفيروس كورونا بعد خضوعه لفحص بولاية قيصري، حيث عانى من حمى شديدة وسعال قبل فحصه.

وبعد اكتشاف إصابته ضربت السلطات التركية المختصة طوقا أمنيا وعزلت المبنى الذي يقيم فيه الرجل السوري .

وتم تخصيص فرق من البلديات والدعم الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين المقيمين في المبنى الذي يخضع للحجر الصحي.

المصدر: تركيا بالعربي