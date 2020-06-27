ماكرون يؤكد عزمه على زيارة روسيا قريبا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه سيسافر قريبا إلى روسيا لإجراء مزيد من المحادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وكتب ماكرون عبر "تويتر": "محادثات بناء الثقة التي بدأت مع الرئيس بوتين في فورت بريغانسون مستمرة... سأسافر قريبا إلى روسيا".

وذكر ماكرون ملفات الأمن الأوروبي والصراعات الإقليمية والتغير المناخي على أنها الموضوعات الرئيسية التي ستجري مناقشتها في روسيا.

Le dialogue de confiance initié avec le Président Poutine à Brégançon se poursuit. Sécurité en Europe, conflits régionaux, climat dont la fonte du permafrost en Arctique. Nous avançons et je me rendrai prochainement en Russie. pic.twitter.com/CHRZDrqR6E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2020

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وكان ماكرون وبوتين قد أجريا أمس الجمعة مكالمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، تناولت قضايا ثنائية ودولية وإقليمية، ودعا الجانبان إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار لحل الأزمة في البلاد.

وأكد ماكرون في ختام المكالمة أنه ينوي القدوم إلى روسيا بزيارة رسمية أواخر الصيف الجاري تلبية لدعوة بوتين، في حال سمحت الظروف الوبائية بذلك.

وفي وقت سابق، دعا ماكرون أوروبا إلى إعادة النظر في شراكتها الاستراتيجية مع روسيا، معتبرا أن سياسة التحدي تجاه موسكو في السنوات الأخيرة فشلت.

المصدر: "رويترز"