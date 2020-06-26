الرئيس الكولومبي: فنزويلا "قنبلة موقوتة"

صرح الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بأن فنزويلا تعتبر "قنبلة موقوتة" تهدد الصحة العامة في المنطقة، معربا عن قلقه إزاء ما وصفه بنقص المعلومات الموثوق بها بشأن وباء كورونا في البلاد.

وقال الرئيس الكولومبي في تصريحات صحفية، يوم الجمعة: "في ما يخص فنزويلا فإن المعلومات (عن الوضع الوباء في البلاد) غير موجودة"، مشيرا إلى أنه "لا توجد هناك قدرات استيعابية جيدة للمستشفيات أو قدرات جيدة لمنع الأوبئة، ومنذ فترة طويلة لم تكن هناك برامج جدية للتلقيح".

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وأضاف: "أعتقد أن فنزويلا هي قنبلة موقوتة من ناحية الصحة العامة".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن أن بلاده تعاملت مع أزمة كورونا أفضل من الدول المجاورة. وحسب المعطيات الرسمية، تم تسجيل 4600 إصابة بكورونا و39 حالة وفاة.

يذكر أن كولومبيا سجلت نحو 80.6 ألف حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 2600 وفاة جراء الفيروس.

المصدر: رويترز