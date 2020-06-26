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البحرية الإيرانية: خفر السواحل السعودي أطلق النار تجاه صيادين إيرانيين

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البحرية الإيرانية: خفر السواحل السعودي أطلق النار تجاه صيادين إيرانيين
RT
البحرية الإيرانية
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قال قائد عسكري في البحرية الإيرانية، يوم الجمعة، إن خفر السواحل السعودي أطلق النار تجاه صيادين إيرانيين تجاوزوا الحدود البحرية.

وأضاف القائد العسكري أن التقارير الأولية لا تشير إلى وجود إصابات.

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ودائما ما توجه السعودية اتهامات للسلطات الإيرانية بتشكيل تهديد للأمن والسلام الدوليين، مشددة على "ضرورة معالجة الخطر" الناجم عن سياسات طهران.

وفي آخر تصعيد بين الطرفين، قال السفير السعودي لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبد الله بن خالد، في اجتماع للمنظمة يوم الثلاثاء، "إنه من الضروري معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل أنشطتها العدوانية كافة بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، ويقطع كافة السبل أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل".

وتعتبر إيران والسعودية أكبر منافسين في منطقة الخليج، وسبق أن خفضت الجمهورية الإسلامية عددا من التزاماتها في إطار الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه.

المصدر: RT + وكالات

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