إيران تنتقد قرار السعودية بشأن تنظيم أداء مناسك الحج لهذا العام

انتقدت إيران قرار السعودية بشأن حصر أداء مناسك الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين في المملكة، بسبب تفشي فيروس كورونا، ووصفت التعامل السعودي مع ملف الحج بأنه لم يكن لائقا.

وقالت منظمة الحج الإيرانية في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "كنا نتطلع من الحكومة السعودية، التعامل بشكل لائق مع قضية الحج لهذا العام، والاستماع إلى وجهات نظر بقية الدول الإسلامية، والاستفادة من أفكار بقية الدول وتعاونها، لحل المشكلة التي تلقي بظلالها على كافة أنحاء العالم".

وأضافت منظمة الحج الإيرانية، أنها أعدت كافة الاستعدادات، من حيث تقديم خدمات التعليم والإسكان والإطعام والنقل والشؤون الطبية، للحجاج الإيرانيين هذا العام، وأشارت إلى إعدادها خططا صحية لأداء مناسك الحج لمواطنيها، على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لاتفاقية الحج، التي وقعت عليها طهران والرياض هذا العام، فقد بلغت حصة حجاج إيران 87 ألف و 500 شخص.

وفي وقت سابق أعلنت السعودية أنها لن تستقبل وافدين من الخارج في موسم الحج هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستسمح فقط لعدد محدود من المواطنين والمقيمين، بأداء المناسك مع تفعيل إجراءات التباعد الاجتماعي.

وكان رئيس المنظمة علي رضا رشيديان، قال الأحد، إن المسؤولين في وزارة الحج السعودية لا يردون على مراسلات واتصالات منظمة الحج الإيرانية، للاستفسار عن قرار المملكة بشأن مناسك الحج لهذا العام.

وليست المرة الأولى التي تنتقد فيها طهران تعامل الرياض مع الحج، فقد طالبت سابقا بتدويل إدارة الحرمين الشريفين، ومناسك الحج، وذلك بعد حادثة منى عام 2015.

المصدر: RT