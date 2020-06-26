ترامب: بقي أمامنا عمل قليل لمكافحة فيروس كورونا ونحن سننجزه

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته بقيت أمامها عمل قليل لمكافحة فيروس كورونا، معربا عن قناعته بأن يتم إنجازه.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال اجتماع للمجلس الاستشاري الأمريكي للسياسة في مجال الكوادر: "نحقق تقدما كبيرا فيما يخص القضية التي قدمت من مكان يسمى بالصين. أمامنا عمل قليل للقيام به ونحن سننجزه".

وتابع ترامب: "لدينا أرقام جيدة جدا فيما يخص عودة دولتنا (إلى حالتها قبل بدء الجائحة)، وهذا يحدث بشكل سريع جدا".

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا لعدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي خاصة في تكساس وأوكلاهوما وميزوري وفلوريدا وميسيسيبي.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنحو 2.5 مليون حالة وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة بحوالي 127 ألف شخص.

المصدر: RT