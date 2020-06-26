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إيطاليا تسجل 30 وفاة و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 890 شفاء

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إيطاليا تسجل 30 وفاة و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 890 شفاء
Reuters MANUEL SILVESTRI
مدينة البندقية الإيطالية.
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أعلنت إيطاليا، اليوم الجمعة، تسجيل 30 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 34 حالة في الإحصائية اليومية المنشورة أمس الخميس.

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وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30 حالة، وبلغ عدد الضحايا بالتالي 34708 أشخاص منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي لحصيلة الوفيات اليومية، بعد أن شهد تراجعا مستمرا خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 24 يونيو إلى 30، وفي 25 يونيو إلى 30 متوفيا.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 259 حالة، مقارنة مع 190 في إحصائية 24 يونيو و296 في 25 يونيو، ليصل العدد الإجمالي إلى 239961.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 17638 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 890 حالة، حيث ارتفع المؤشر من إلى 187615 شخصا، ما يمثل أكثر 75% من عدد المصابين.

المصدر: وكالات

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