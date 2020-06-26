الولايات المتحدة تطلب من زعيم "داعش" الجديد "صورة أجمل"

طابت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة من تنظيم "داعش" تزويدها بـ"صورة أجمل" لزعيمه الجديد المعروف بحجي عبد الله.

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ونشر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على حسابه الرسمي الناطق باللغة العربية في "تويتر" صورة زعيم "داعش" الجديد التي يستخدمها في بياناته عنه.

وخاطب البرنامج الحكومي الأمريكي عبد الله بالقول: "إن صورتك هذه ليست بجميلة إطلاقا! اطلب من أصدقائك الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت!".

يا #حجي_عبدالله ، إن صورتك هذه ليست بجميلة اطلاقاً! اطلب من أصدقائك #الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت! #داعشpic.twitter.com/nTtRabKB4x — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 25, 2020

وأعلنت الخارجية الأمريكية مؤخرا عن زيارة المكافأة المالية المعروضة على أي شخص سيسلم معلومات ستتيح القبض على زعيم "داعش" الجديد، واسمه الحقيقي محمد سعيد عبد الرحمن المولى الصلبي، بضعفين، من خمسة إلى عشرة ملايين دولار.

المصدر: RT