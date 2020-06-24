 
مباشر

واشنطن تضاعف مكافأة القبض على زعيم "داعش"

أخبار العالم

واشنطن تضاعف مكافأة القبض على زعيم
Alaa Al-Marjani
القوات الأمريكية في العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o66k

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، عن زيادة المكافأة لمن يدلي بمعلومات حول مكان الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى 10 ملايين دولار.

ورصدت وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل الماضي، مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الزعيم الجديد لتنظيم "داعش"، والمدعو حجي عبد الله.

وقالت الخارجية، في تغريدة عبر حساب برنامج: "مكافآت من أجل العدالة": إلى الأخوة أهل الغيرة العراقيين، قام هذا الإرهابي الـداعشي حجي عبد الله، بجرائم لا تعد ولا تحصى ضد الأبرياء من إخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف عليه أو تحديد موقع هذا الإرهابي.

وفي صورة مرفقة أعلنت أن "المكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، لتحديد موقع الإرهابي محمد عبد الرحمن المولي، والمعروف بحجي عبد الله المولى، وعبد الله الأمير محمد سعيد الصلبي عبدالله قرداش".

وأوضحت الخارجية أنه "من مواليد الموصل بالعراق عام 67، وأنه الزعيم الجديد لتنظيم داعش".

المصدر: "العين الإخبارية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا