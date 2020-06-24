واشنطن تضاعف مكافأة القبض على زعيم "داعش"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، عن زيادة المكافأة لمن يدلي بمعلومات حول مكان الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى 10 ملايين دولار.

ورصدت وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل الماضي، مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الزعيم الجديد لتنظيم "داعش"، والمدعو حجي عبد الله.

وقالت الخارجية، في تغريدة عبر حساب برنامج: "مكافآت من أجل العدالة": إلى الأخوة أهل الغيرة العراقيين، قام هذا الإرهابي الـداعشي حجي عبد الله، بجرائم لا تعد ولا تحصى ضد الأبرياء من إخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف عليه أو تحديد موقع هذا الإرهابي.

لا يزال التحالف الدولي والولايات المتحدة مع شركاءنا في #العراق و #سوريا يستهدفوا بقايا داعش ويعرقلوا اهداف التنظيم الإرهابي. برنامج مكافآت من اجل العدالة يوفر مكافأة تصل الى ٥ ملايين دولار لمعلومات عن قيادات #داعش!



اتصل بنا اليوم!#واتساب ٠٠١٢٠٢٢٩٤١٠٣٧#تليغرام @RFJ_Arabic_bot I pic.twitter.com/K5P2sYKLma — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 4, 2020

وفي صورة مرفقة أعلنت أن "المكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، لتحديد موقع الإرهابي محمد عبد الرحمن المولي، والمعروف بحجي عبد الله المولى، وعبد الله الأمير محمد سعيد الصلبي عبدالله قرداش".

وأوضحت الخارجية أنه "من مواليد الموصل بالعراق عام 67، وأنه الزعيم الجديد لتنظيم داعش".

المصدر: "العين الإخبارية"