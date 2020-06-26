الخارجية التركية: أي قرار حول "آيا صوفيا" هو قرار داخلي تركي

جددت أنقرة موقفها بشأن متحف "آيا صوفيا"، مؤكدة أن أي قرار بشأنه يجب أن يكون قرارا داخليا تركيا.

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ورد نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم كيران، على تصريح سام براونباك، سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية حول "آيا صوفيا"، مؤكدا أن تركيا ستواصل حماية التراث الثقافي والديني في البلاد، وأن أي قرار حول "آيا صوفيا" هو قرار داخلي تركي.

وقال كيران مخاطبا السفير الأمريكي: "لا تقلق براونباك، تركيا ستواصل حماية تراثها الثقافي والديني. وأي قرار حول آيا صوفيا هو قرار داخلي تركي"، مشيرا إلى "أن تركيا تحافظ على 18 أثرا من الأماكن المدرجة على التراث العالمي".

وكان براونباك صرح بوقت سابق أن متحف "آيا صوفيا" له أهمية روحية وثقافية لمليارات المؤمنين بمعتقدات مختلفة حول العالم، داعيا الحكومة التركية إلى الحفاظ على وضع "آيا صوفيا" كمتحف لإمكانية الوصول إليه من قبل الجميع.

ويعد متحف "آيا صوفيا" الموجود في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، والذي كان كاتدرائية في زمن الدولة البيزنطية السابقة، من النصب التذكارية التي تمثل العمارة البيزنطية، وتم بناؤه بين عامي 532 و537 بتوجيه من الإمبراطور جستنيان، الذي قرر تكريس مجد القسطنطينية.

وبعد فتح القسطنطينية من قبل العثمانيين استخدم الصرح كمسجد لمدة 481 عاما، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، ويعتبر "آيا صوفيا" من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

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المصدر: الأناضول