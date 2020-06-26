دي مايو: لا جدوى من الحديث عن ليبيا خارج هذا السياق

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ضرورة أن تلعب بلاده دورا لإزالة لتوتر بين تركيا من جهة، واليونان وقبرص من الجهة الثانية.

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أمام برلمان بلاده، أن مثل هذه المهمة تتطلب أن تلعب إيطاليا "دورا مهما وتتخذ إجراءات توسعية ليس فقط في ليبيا، ولكن في منطقة البحر المتوسط ​​الموسع بأكملها".



وقال دي مايو ردا على تساؤل برلماني: "ليس من السهل على الدولة أن تتوسط بين تركيا وقبرص واليونان، لتفريغ التوتر في المنطقة".

ولفت وزير الخارجية الإيطالي في هذا السياق إلى أنه "لا جدوى من الحديث عن ليبيا دون صياغة السياق الكامل للبحر الأبيض المتوسط ​​الموسع".



وبشأن علاقات بلاده مع تركيا، البلد الذي زاره مؤخرا، أشار إلى أن روما تعتزم إجراء حوار صريح "من دون إخفاء الخلافات"، ومع احترام السيادة التركية.

المصدر: نوفا