وزير الدفاع الإيطالي: حضورنا على الأرض في ليبيا مهم وضروري

شدد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، على أهمية وضرورة الحفاظ على الوجود على الأرض في ليبيا بالنسبة لإيطاليا.

وذكر جويريني أمام اجتماع للجنتي الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ ومجلس النواب مخصص لمشاركة إيطاليا في البعثات الدولية، أن الوضع الليبي معروف جيدا، لافتا إلى أن "التوتر بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي يتواصل بتدخل الجهات الخارجية لدعم الأطراف المتنازعة".

وأفاد وزير الدفاع الإيطالي بأن جهود بلاده الدبلوماسية تتواصل مع جميع الجهات الفاعلة المعنية (المؤسسات الليبية وتركيا ومصر والإمارات)، في محاولة، حسب رأيه، أنها تهدف إلى "تجنب تواصل الاشتباك العسكري الذي يغذيه التدخل الخارجي".

المصدر: نوفا