مقتل قائد عسكري بـ"حركة الشباب" الصومالية

ذكرت الإذاعة الرسمية في الصومال، يوم الخميس، أن قوات الأمن الصومالية قتلت قائدا عسكريا من "حركة الشباب".

وأفادت الإذاعة الرسمية بأن القائد الذي تمكنت قوات الأمن تصفيته هو أشرف عزمي أبو حمدان، وهو من نيبال، وكان مدربا كبيرا في حركة "الشباب" الصومالية.

وأشارت الإذاعة إلى أنه قتل في عملية عسكرية في منطقة جوبا الوسطى بجنوب الصومال، كما لقي ثلاثة مقاتلين حتفهم في العملية.

وتقاتل "حركة الشباب" للإطاحة بحكومة الصومال المركزية منذ 2008 من أجل إرساء قواعد حكمها الذي يستند إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

المصدر: رويترز