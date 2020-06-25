الصواعق تقتل 105 أشخاص خلال يومين في الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، عن مقتل 105 أشخاص جراء صواعق البرق التي ضربت خلال اليومين في ولايتي بيهار وأوتار براديش.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيهار شرق الهند إن صواعق البرق، التي ضربت 23 منطقة مختلفة في الولاية خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن مقتل 83 شخصا على الأقل وإصابة عدد كبير إضافة إلى أضرار مادية ملموسة.

ولفتت السلطات المحلية إلى أن العدد الأكبر للقتلى تم تسجيله في منطقة غوبالكانج، حيث قتل جراء صواعق البرق 13 شخصا.

بدورها، أفادت سلطات ولاية أوتار براديش شمال الهند بمقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 12 آخرين.

وتكثر عواصف البرق والرعد مع بدء موسم الأمطار الذي يشهد رياحا موسمية تهب على معظم شمال الهند.

وسبق أن ذكر مجلس تعزيز أنظمة المراقبة المرنة للمناخ في تقرير أصدره العام الماضي أن ولاية بيهار سجلت أكثر من 225 ألف صاعقة برق، بينما تم رصد ما يزيد على 322 ألفا في أوتار براديش، أودت جميعها بحياة 394 شخصا في الفترة بين 1 أبريل و31 يوليو 2019.

المصدر: "The Times of India" + "رويترز"