نيودلهي تحول المراكز الروحية إلى منشأت ضخمة للحجر بسبب كورونا

عكفت السلطات في نيودلهي على تحويل مركز للتعاليم الروحية إلى منشأة ضخمة للحجر الصحي بعدما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا بالعاصمة العدد المسجل في العاصمة المالية مومباي لأول مرة.

وبدأ عشرات العمال اليوم الخميس على تثبيت المراوح وتجميع أسرة مصنوعة من الورق المقوى الصلب في المنشأة الواقعة بالمركز التابع لمنظمة "رادها سوامي ساتسانج بيز" الروحية.

إقرأ المزيد

وعند الانتهاء من العمل، ستصبح المنشأة قادرة على استقبال أكثر من عشرة آلاف مريض. ومن المقرر فتح جزء من هذا المستشفى المؤقت غدا الجمعة.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في دلهي الآن إلى 70390، سُجل منها أكثر من 40 ألفا خلال الأسبوعين الماضيين.

ويتجاوز هذا عدد الإصابات في مدينة مومباي الذي يبلغ 69528 حالة، لكن المدينة، التي تعتبر منذ فترة طويلة من كبرى بؤر تفشي الفيروس في الهند، شهدت معدل وفيات أعلى.

وعلى مستوى البلاد، أظهرت بيانات اتحادية صدرت اليوم الخميس تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 16922 حالة، وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى نصف مليون تقريبا، فضلا عن نحو 15 ألف وفاة.

وهذا العدد من الإصابات هو الرابع على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، ويعادل خمسة أضعاف العدد في الصين التي يقطنها عدد مشابه تقريبا من السكان.

وتحذر سفارات مختلفة مواطنيها الذين يعيشون في دلهي من أن أسرة المستشفيات بدأت تنفد، وحثتهم على التفكير في مغادرة البلاد.

المصدر: رويترز