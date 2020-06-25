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إيران تتخطى عتبة الـ10 آلاف وفاة جراء "كوفيد-19"

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إيران تتخطى عتبة الـ10 آلاف وفاة جراء
Reuters Nazanin Tabatabaee
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تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في إيران اليوم الخميس عتبة العشرة آلاف.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، أثناء موجز صحفي عن رصد السلطات الصحية 134 حالة وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 133 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 10130 حالة وفاة.

وسجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال اليوم الأخير 2595 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" (مقابل 2531 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 215096 بينها 175103 حالات شفاء.

ولا يزال 2899 مصابا بـ"كوفيد-19" في إيران بحالة حرجة يرقد في العناية المركزة.

المصدر: فارس

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