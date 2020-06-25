فيديوهات مروعة من لندن.. إصابة 15 شرطيا خلال مواجهات بسبب حفل موسيقي

قالت الشرطة البريطانية إن 15 ضابطا أصيبوا عندما اندلعت اضطرابات في أعقاب حفل موسيقي غير مرخص له في منطقة بريكستون بجنوب لندن.

وأضافت الشرطة في بيان لها اليوم الخميس، أنه تم استدعاؤها إلى الحفل الذي أقيم في الشارع، لكن الجمهور رفض التعاون مع الشرطة.

وقال قائد الشرطة، كولين وينجروف: "تلقينا الليلة الماضية العديد من البلاغات من سكان يشكون من تجمع كبير وضوضاء وسلوك غير اجتماعي وعنف، واستجاب الضباط للبلاغات".

Why are the BBC, ITV & Sky News not leading with this video?



Where is Sadiq Kahn?



Where is Cressida Dick?



Do Police lives no longer matter?



Has London become a lawless state?



This is insanity. pic.twitter.com/YLhxqJdrhG — Mason Mills (@MrMasonMills) June 25, 2020

وأوضح: "تلك التجمعات غير قانونية، كما أنها تشكل خطرا على الصحة العامة وتتعارض مع قيود فيروس كورونا. العنف مع الضباط غير مقبول بالمرة، ولن نتسامح معه بأي شكل".

Scenes coming out of Brixton in London tonight. pic.twitter.com/a8lpGEPSqR — Jack Dawkins (@DawkinsReturns) June 25, 2020

وذكرت الشرطة أن 15 ضابطا أصيبوا، واحتاج اثنان منهم للعلاج بالمستشفى، كما لحقت أضرار بعدد من سيارات الشرطة.

وأظهرت فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا تدخل في مواجهات مع الضباط وتهاجم سيارة شرطة.

"Oppressed" one waving a sword at police in Brixton in London tonight. pic.twitter.com/ChVWC0cp2M — Jack Dawkins (@DawkinsReturns) June 25, 2020

المصدر: رويترز