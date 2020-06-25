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فيديوهات مروعة من لندن.. إصابة 15 شرطيا خلال مواجهات بسبب حفل موسيقي

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فيديوهات مروعة من لندن.. إصابة 15 شرطيا خلال مواجهات بسبب حفل موسيقي
عناصر من شرطة لندن
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قالت الشرطة البريطانية إن 15 ضابطا أصيبوا عندما اندلعت اضطرابات في أعقاب حفل موسيقي غير مرخص له في منطقة بريكستون بجنوب لندن.

وأضافت الشرطة في بيان لها اليوم الخميس، أنه تم استدعاؤها إلى الحفل الذي أقيم في الشارع، لكن الجمهور رفض التعاون مع الشرطة.

وقال قائد الشرطة، كولين وينجروف: "تلقينا الليلة الماضية العديد من البلاغات من سكان يشكون من تجمع كبير وضوضاء وسلوك غير اجتماعي وعنف، واستجاب الضباط للبلاغات".

وأوضح: "تلك التجمعات غير قانونية، كما أنها تشكل خطرا على الصحة العامة وتتعارض مع قيود فيروس كورونا. العنف مع الضباط غير مقبول بالمرة، ولن نتسامح معه بأي شكل".

وذكرت الشرطة أن 15 ضابطا أصيبوا، واحتاج اثنان منهم للعلاج بالمستشفى، كما لحقت أضرار بعدد من سيارات الشرطة.

وأظهرت فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا تدخل في مواجهات مع الضباط وتهاجم سيارة شرطة.

المصدر: رويترز

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