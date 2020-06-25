 
مباشر

اليابان: هناك "شبهات" حول صحة زعيم كوريا الشمالية

أخبار العالم

اليابان: هناك
Reuters
كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o6ao

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو اليوم الخميس، إن هناك "شبهات" حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

إقرأ المزيد
تضارب الأنباء حول صحة كيم جونغ أون بعد خضوعه لعملية جراحية
تضارب الأنباء حول صحة كيم جونغ أون بعد خضوعه لعملية جراحية

وتضاربت الأنباء في شهر أبريل الماضي حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، وتحدثت وسائل إعلامية عن أنه خضع لعملية جراحية في القلب، فيما نفت مصادر أخرى أن تكون حالة كيم الصحية حرجة.

ولم تعلق بيونغ يانغ أبدا على أي من هذه الأنباء.

وامتنعت طوكيو عن التعليق في وقت سابق حول صحة كيم، لكنها أعلنت على لسان أمين عام مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا، أنها تعمل بنشاط على جمع وتحليل المعلومات حول هذه القضية، كما أنها ناقشت مع الإدارة الأمريكية التقارير عن مشاكل صحية محتملة يعاني منها زعيم كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا