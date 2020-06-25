تصريح لافت من دي مايو حول "عمليات تحرير سرت"

نقلت وكالة أنباء "نوفا" عن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، تصريحا بعد عودته من زيارة لطرابلس، تعبيره عن القلق من أن تؤدي عمليات تحرير سرت إلى مزيد من الاقتتال.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية الذي قام أمس بزيارة قصيرة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس: "أعربنا عن قلقنا من أن عمليات تحرير سرت ستؤدي إلى مزيد من القتال".

وذكر دي مايو أن بلاده دعت أيضا في طرابلس إلى "ضرورة تجنب تجميد الصراع الذي سيؤدي الى انقسام لا تقبل به إيطاليا".

وشدد وزير الخارجية الإيطالي في تصريح أدلى به في مطار شيامبينو بروما على أهمية "ألا تصبح المواجهة على خط الجبهة الجديد في سرت نقطة انطلاق لتصعيد عسكري جديد".

ورأى دي مايو من جهة أخرى أن هذا الوضع قد يكون "فرصة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار يشمل جميع الفاعلين".

وأفاد الوزير الإيطالي بأنه طمأن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بأن بلاده مصممة على أن تكون عملية إيريني الأوروبية متوازنة جغرافيا.

بالمقابل، قال دي مايو أنه تلقى تأكيدات "كبيرة" من طرابلس بأن إيطاليا تظل للعاصمة الليبية "شريكا أساسيا لا غنى ولا بديل عنه".

المصدر: نوفا