بريطانيا.. صورة لأسامة بن لادن على مدرجات نادي إنجليزي

تعهدت إدارة نادي "ليدز يونايتد"، بضمان "عدم وجود المزيد من الصور المسيئة"، بعد أن تم وضع صورة لأسامة بن لادن على مقعد في مدرجات ملعب "إيلاند رود".

وكانت الفكرة تكمن في عدم قدرة الجماهير على الحضور إلى الملعب ومشاهدة مباريات كرة القدم، بسبب الحظر المفروض على التجمعات منعا لتفشي وباء كورونا، وأن العديد من الأندية قررت وضع مجسمات صور على المقاعد، وتشغيل مكبر صوت يشبه ما كان الجمهور يطلقه أثناء المباريات من هتافات تشجيعية للاعبين.

فوجئت الجماهير عبر الشاشات بمجسم يحمل صورة ضيف غير مرغوب به، هو زعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن، في مدرجات ملعب النادي، وهو ما أشعر المسؤولين بحرج بالغ بعد الانتقادات الشديدة التي طالتهم.

وقالت إدارة النادي الإنجليزي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه "ستكون هناك صور شخصية على 15 ألف مقعد بالملعب خلال مباريات النادي الخمس المتبقية في الموسم".

وتبلغ تكلفة الصورة الواحدة 25 جنيها إسترلينيا.

المصدر: "بي بي سي"