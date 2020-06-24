هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب جنوبي نيوزيلندا

أعلن مركز رصد الزلازل الحكومي في نيوزيلندا الخميس، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقعت بالقرب من ميلفورد ساوند، في جنوب غرب الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا.

وأشار آلاف الأشخاص من سكان المنطقة إلى أنهم "شعروا بالهزة"، فيما أكد خبراء المركز أن الهزة وقعت على عمق 5 كيلومترات، فيما لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار.

وتقع نيوزيلندا على "حلقة النار" النشطة زلزاليا، وهي عبارة عن قوس من البراكين يبلغ طوله 40 ألف كيلومتر، ويتألف من معظم حفر المحيط الهادئ.

المصدر: "رويترز"