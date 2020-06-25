الأمير هاري وزوجته يتخذان خطوة هامة سعيا لحياة مستقلة ماليا

كشف مصدر مطلع أن الأمير هاري وزوجته ميغان تعاقدا مع "وكالة هاري ووكر" الأمريكية المتخصصة بتنظيم ظهور الشخصيات المرموقة بمختلف الفعاليات، وبينها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وبذلك أصبح الزوجان أحدث المنضمين إلى دائرة المتحدثين في المناسبات والمحافل الكبرى.

وتضم قائمة المتعاقدين مع هذه الوكالة باراك أوباما وزوجته ميشيل، وبيل كلينتون وزوجته هيلاري وأوبرا وينفري مقدمة البرنامج الحواري الأمريكي الأشهرThe OprahWinfrey Show.

وتعد هذه الخطوة إحدى الخطوات الرئيسة الأولى لدوق ودوقة ساسكس في طريق الانخراط في العمل بمقابل مادي بعيدا عن العائلة المالكة البريطانية بعد أن أعلنا في يناير المامضي عزمهما عيش حياة أكثر استقلالية والاعتماد على نفسيهما ماليا.

وبحسب التقارير الإعلامية يعيش الأمير هاري وميعان ماركل مع ابتهما آرتشي البالغ من العمر سنة واحدة، في مدينة لوس أنجلوس الآن.

وينصب تركيز الزوجان في المناسبات العامة التي سيتحدثان فيها على موضوعات مثل العدالة العرقية والمساواة بين الجنسين والبيئة والصحة العقلية، وهو موضوع هام بالنسبة للأمير هاري وطالما تحدث عنه علنا متذكرا معاناته وأحزانه بعد وفاة والدته الأميرة ديانا.

المصدر: رويترز