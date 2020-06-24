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اتصال هاتفي بين أردوغان وزيلينسكي

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اتصال هاتفي بين أردوغان وزيلينسكي
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، بحثا فيه مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبينها مكافحة جائحة كورونا.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسة التركية بأن أردوغان وزيلينسكي تناولا "سبل التعاون في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19" والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: RT

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