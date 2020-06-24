اتصال هاتفي بين أردوغان وزيلينسكي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، بحثا فيه مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبينها مكافحة جائحة كورونا.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسة التركية بأن أردوغان وزيلينسكي تناولا "سبل التعاون في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19" والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

الرئيس أردوغان يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وتناول الاتصال الهاتفي سبل التعاون بشأن مكافحة جائحة كوفيد – 19 والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) June 24, 2020

المصدر: RT