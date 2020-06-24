الرئيس الصربي يكتب عن مشاعر انتابته خلال عرض النصر في موسكو

كتب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي حضر الاستعراض العسكري في موسكو، عن جانب من انطباعاته عن عرض النصر هذا، لاسيما وأن ثلة من الضباط والجنود الصرب قد سارت فيه.

وكتب على "فيسبوك": "انتابتني مشاعر لا توصف في الساحة الحمراء، ولاسيما عندما عبرت من الثلة الصربية. عندها وضعت يدي على قلبي، وأديت الكرّة مرارا ليرى الجميع مدى حبي للعلم الصربي والجيش الصربي وصربيا".

وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو الأربعاء، عرضا عسكريا مهيبا شاركت فيه قوات ضيفة، بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا