إيران: على جميع دول العالم الالتزام بمكافحة الإرهاب

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي اليوم الأربعاء، أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تتحول إلى نشاط عالمي، ومن الضروري التزام جميع الدول بهذا العمل.

وقال موسوي، إنه "وفق الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام التركية فقد حصل اشتباك بين عناصر إرهابية وقوات الجيش التركي قرب الحدود المشتركة بين إيران وإحدى الدول المجاورة".

وأضاف: "وفق ما أفادت به وحدة حرس الحدود في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، فقد سقطت قذيفة هاون داخل الأراضي الإيرانية، لكنها لحسن الحظ لم تسفر عن خسائر في الأرواح فيما يقوم المسؤولون عن الأمن الحدودي في كلا البلدين بدراسة التفاصيل".

وأعرب موسوي عن أسفه ومواساته للمتضررين بهذا الحادث، وأدان في ذات الوقت تحركات العناصر الإرهابية في المناطق الحدودية بين البلدين واستهدافهم لقوات حرس الحدود، والتي أسفرت عن مقتل عدد منهم.

وأكد على ضرورة، أن "تكون مكافحة الارهاب بمثابة عمل عالمي ومن الضروري التزام جميع البلدان بها"، مشدد على أنه "مادامت بعض الحكومات مستمرة في تورطها بدعم الارهابيين، فإنه للأسف ستحدث مثل هذه الجرائم".

المصدر: "فارس نيوز"