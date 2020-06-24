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ظريف يغرد بالصينية

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ظريف يغرد بالصينية
وزيرا الخارجية الصيني وانغ يي والإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء، على أنه ونظيره الصيني وانغ يي، اتفقا على ضرورة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ودعم بكين لاتفاق إيران النووي.

وجاءت تصريحات ظريف في تغريدة له باللغة الصينية، أعقبت اجتماعا عبر الفيديو مع نظيره الصيني، حيث أعرب عن سعادته بالاجتماع قائلا: "لقد اتفقنا خلال محادثاتنا مع الجانب الصيني على تعميق العلاقات والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ودفع برنامج التعاون الثنائي على مدى 25 عاما".

وأضاف: "اتفقنا أيضا على تعزيز الدعم المتبادل في الشؤون الدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وتابع: "تجديد التأكيد على الاتفاق النووي، والتعددية، والدفاع عن القوانين الدولية، وكذلك معارضة الأحادية وتقويض الملف النووي، شكلت محاور أخرى لمحادثاتنا".

ظريف يغرد بالصينية
ar.irna.ir/news
الاجتماع عبر الفيديو بين وزيري الخارجية الإيراني ونظيره الصيني

وختم ظريف: "أنتهز الفرصة وأقدم تهاني الخاصة للأصدقاء الصينيين بمناسبة عيد قوارب التنين مع تمنياتي لهم بموفور الصحة".

المصدر: "RT + إرنا"

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