ظريف يغرد بالصينية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء، على أنه ونظيره الصيني وانغ يي، اتفقا على ضرورة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ودعم بكين لاتفاق إيران النووي.

وجاءت تصريحات ظريف في تغريدة له باللغة الصينية، أعقبت اجتماعا عبر الفيديو مع نظيره الصيني، حيث أعرب عن سعادته بالاجتماع قائلا: "لقد اتفقنا خلال محادثاتنا مع الجانب الصيني على تعميق العلاقات والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ودفع برنامج التعاون الثنائي على مدى 25 عاما".

在中国端午节来临前夕，很高兴同中国国务委员兼外长王毅举行视频会晤。我们就深化两国全面战略伙伴关系、推动25年双边合作计划、加强在国际事务中相互支持等议题达成共识。我们都重申对伊核协议、多边主义及国际法的支持，共同反对单边主义、反对削弱伊核协议。借此机会，要特别祝中国朋友们端午安康！ — Javad Zarif (@JZarif) June 24, 2020

وأضاف: "اتفقنا أيضا على تعزيز الدعم المتبادل في الشؤون الدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وتابع: "تجديد التأكيد على الاتفاق النووي، والتعددية، والدفاع عن القوانين الدولية، وكذلك معارضة الأحادية وتقويض الملف النووي، شكلت محاور أخرى لمحادثاتنا".

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وختم ظريف: "أنتهز الفرصة وأقدم تهاني الخاصة للأصدقاء الصينيين بمناسبة عيد قوارب التنين مع تمنياتي لهم بموفور الصحة".

المصدر: "RT + إرنا"