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بالصورة.. مرتفع صخري في تركيا يحمل ملامح وجه ترامب!

أخبار العالم

بالصورة.. مرتفع صخري في تركيا يحمل ملامح وجه ترامب!
Reuters
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يجذب مرتفع صخري في بلدة سيليفكى بولاية مرسين، في جنوب تركيا الزوار لالتقاط الصور أمامه، بعد شيوع اعتقاد بأنه يحمل ملامح وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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ومع ملاحظة التشابه بين المرتفع الصخري ورأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأ المواطنون من سكان مدينة مرسين والمدن المجاورة بالتدفق إلى بلدة سيليفكا، حيث يقع هذا المرتفع، لالتقاط الصور أمامه.

وغمرت حمى هذا الاعتقاد حتى عمدة حي بوك دايرماني، مصطفى كايا، فأوضح أن الصخرة تبدو وكأنها تمثال للرئيس الأمريكي ترامب.

بالصورة.. مرتفع صخري في تركيا يحمل ملامح وجه ترامب!

وقال: "هذا التكوين الصخري موجود منذ سنوات. وكان المواطنون يرونه باستمرار لسنوات. ولكن ما أن أصبح ترامب رئيسا حتى بدأ الجميع يلاحظ التشابه بينهما".

ودفع هذا التشابه الغريب أحد المواطنين لترديد القول الشعبي الشائع "ويخلق من الشبه أربعين".

المصدر:ZAMAN

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