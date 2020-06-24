 
مباشر
عاجل
الصحة السعودية: تسجيل 41 وفاة و3123 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أوباما: صحوة كبرى قد تسمح بهزيمة ترامب

أخبار العالم

أوباما: صحوة كبرى قد تسمح بهزيمة ترامب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o63m

ذكر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الثلاثاء أن "صحوة كبرى" في الولايات المتحدة قد تسمح بهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وجاءت تصريحات أوباما هذه خلال مشاركته بحملة الكترونية لجمع الأموال سمحت لنائبه السابق المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن بجمع 11 مليون دولار.

وأعرب أوباما عن تأييده الشديد لترشيح بايدن قائلا: "لا أؤمن بأحد أكثر مما أؤمن بصديقي العظيم جو بايدن لتضميد جراح هذا البلد وإعادته إلى المسار الصحيح".

وأضاف أن البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب والجمهوريين والإعلام المحافظ ضربوا "أسس ما نحن عليه".

إقرأ المزيد
ترامب يتهم أوباما بالخيانة العظمى!
ترامب يتهم أوباما بالخيانة العظمى!

وحول الدوافع التي تجعله متفائلا بهزيمة ترامب وفوز بايدن أوضح أوباما "ما يجعلني أشعر بالتفاؤل هو الصحوة الكبرى التي نشهدها في البلاد خصوصا بين الشباب الذين لا يعلنون فحسب رفضهم لنهج حكومة ترامب الفوضوي وغير المنظم والخسيس بل يشعرون برغبة قوية في رفع التحديات التي تواجهها البلاد منذ قرون".

من جانبه اعتبر بايدن (77 عاما) الذي سيتنافس مع ترامب في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل أن الولايات المتحدة "أفضل وأكثر ذكاء وسخاء مما يمكن لترامب أن يدرك".

يذكر أن أوباما كان مبتعدا لفترة طويلة بعيدا عن الأضواء، لكنه عاد من جديد لتكثيف تصريحاته غداة وفاة جورج فلويد في 25 مايو الماضي، وما أثارته من حركة احتجاج تاريخية ضد عنف الشرطة ضد السود والعنصرية في الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا