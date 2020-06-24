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كورونا يمنع الرئيس القرغيزي من حضور عرض النصر في موسكو

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كورونا يمنع الرئيس القرغيزي من حضور عرض النصر في موسكو
Sputnik Maxim Blinov
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أكد مكتب رئيس قرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، أن الزعيم لم يحضر عرض النصر بمناسبة الذكرى الـ75 لدحر النازية في موسكو اليوم الأربعاء، بسبب الكشف عن إصابات بفيروس كورونا بين مرافقيه.

وأعلن مكتب الرئيس القرغيزي أن جينبيكوف قرر الامتناع عن حضور الفعاليات بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب الوطنية العظمى، مشيرا إلى أن حضور هذه الفعاليات كان سيكون في الظروف الحالية خطوة غير مسؤولة بالنسبة للمشاركين الآخرين.

وأوضح المكتب أن جينبيكوف ومرافقيه خضعوا لفحص كورونا لدى وصولهم إلى موسكو اليوم، حسب البروتوكول، وجاءت نتائج فحص رئيس قسم العلاقات الخارجية في إدارة الرئيس، دنيار صديقوف، وأحد الحراس إيجابية.

وقد غادر الرئيس جينبيكوف ومرافقوه موسكو، ومن المقرر أن يخضعوا للحجر الصحي لدى عودتهم إلى بيشكك.

وأجرى جينبيكوف قبل مغادرة موسكو مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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المصدر: وكالات

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